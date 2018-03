Mirante: "Bologna, a fine anno tireremo le somme. La Roma? A oggi no"

© foto di Federico Gaetano

Antonio Mirante ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero. Sul suo possibile trasferuimento alla Roma: "Ragiono a breve scadenza. So quale ruolo andrei a ricoprire in una grande squadra. A oggi non credo che sia una possibilità, anche perché ho un contratto con il Bologna fino al 2019. A fine anno mi incontrerò con la società, tireremo le somme. Se la volontà di entrambi sarà quella di continuare, andremo insieme. Altrimenti mi troveranno loro una squadra".