Mirante: "Fiero di fare il 12° a Roma, lavoro per essere sempre pronto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Roma Antonio Mirante, titolare quest'oggi al posto dell'infortunato Olsen, ha parlato così a Roma TV dopo la vittoria col Chievo: "La parata su Djordjević? Non ci si può fermare, anche gli assistenti aspettano la fine dell’azione, ci siamo fatti sorprendere sul secondo palo, abbiamo perso la marcatura ma difensivamente abbiamo lavorato bene. Il fatto di non prendere gol è importante per noi. Giusta concentrazione? Il Chievo ha cambiato un po’ faccia dopo aver cambiato allenatore. Siamo stati bravi perché, a differenza dell’andata, abbiamo gestito bene il vantaggio. Davanti sono micidiali, a centrocampo avevamo due ammoniti e non abbiamo mai rischiato. È un passo in avanti per quanto riguarda la maturità, è quella che ti fa andare in Champions. Cosa serve per mantenerla? Anche partite come questa, serve lavorare insieme tra i reparti, serve non prendere gol, serve prendere e dare qualche calcio, vincere le battaglie in area fa bene. Fa ritrovare coesione e compattezza, quando non prendi gol la soddisfazione è doppia. Gli allenamenti? Conosco il mio ruolo, so cosa devo fare alla Roma, come mi devo allenare. Effettivamente sono aiutato dal mio preparatore, che è una persona molto meticolosa e pretenziosa, per questo la domenica ho i riferimenti giusti. Alla mia età ho bisogno di questo, non posso sedermi e accontentarmi. So che in quella partita o in quelle due che giocherò dovrò farmi trovare pronto, sono il secondo portiere della Roma ed è una grande cosa per me". Lo riporta VoceGiallorossa.it.