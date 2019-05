Mirante: "Non ho accettato la Roma per svaccare. Giocare è bello"

© foto di Federico Gaetano

Antonio Mirante, portiere della Roma che stasera è stato il migliore in campo nella sfida vinta 2-0 contro la Juventus, ha commentato la vittoria e la sua prestazione ai microfoni di 'Sky'. L'ex Bologna ha iniziato la stagione come vice Olsen, ma da qualche settimana è titolare della squadra giallorossa con eccellenti risultati: "Ci stiamo sacrificando per raggiungere il quarto posto, ma abbiamo l'obbligo di provarci. Sapevo di venire qui consapevole del mio ruolo, poi le cose sono cambiate e giocare è bello. Non penso al prossimo anno e a cosa farò qui, è una questione di lavoro che devo svolgere sempre al meglio. Ho sempre lavorato come se la domenica dovessi scendere in campo, non ho mai avuto l'atteggiamento di chi è venuto a Roma per svaccare".

Successivamente, Mirante ha commentato i miglioramenti in fase difensiva della squadra: "Prima avevamo un atteggiamento diverso, il fatto di non prendere gol poi ti porta tutta una serie di conseguenze positive", ha detto.