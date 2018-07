Mirante: "Vicino alla Roma già a gennaio, ho scelto in pochi secondi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonio Mirante, portiere della Roma, è intervenuto ai microfoni di Roma TV direttamente dal ritiro statunitense: "A Roma c'è un ambiente nuovo, un allenatore nuovo, una squadra più blasonata e cerco di affrontare questa nuova avventura con professionalità, me lo impone l'importanza della società in cui sono. Devo fare i conti con la mia età, ma io faccio il portiere e a 35 anni sono ancora nel pieno della carriera. Quando mi hanno proposto la Roma, ho pensato ai pro e contro, ma ho deciso in pochi secondi, indipendentemente dal mio ruolo. La Roma era una cosa che volevo, ero vicino già nella precedente sessione di mercato, ho spinto affinché andasse a buon fine. Pregi e difetti? Non sono un portiere appariscente, sono essenziale. Ho delle buone caratteristiche fisiche, cerco di mantenermi bene perché il portiere deve essere l'atleta migliore della squadra, la cura dei dettagli per un portiere è fondamentale. Tanti portieri in società? Mi sento un po' sotto osservazione (ride, ndr). Sicuramente c'è un modo di confrontarsi e avere in società gente come Monchi e De Sanctis (ex portieri, ndr)) è un vantaggio, non sono invadenti ma possono anche essere un valore aggiunto sotto questo punto di vista. Il gruppo? Ti ci inserisci facilmente, chi è qui da più tempo ti fa capire quanto è attaccato alla maglia. L'attaccamento giova a tutti, tu puoi stare bene da tutte le parti, ma se non vuoi bene alla società non si va avanti, tutto questo dà benefici".