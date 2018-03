Mirco Antenucci e un premio più che meritato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quest'oggi la SPAL ha annunciato il rinnovo di contratto fino a giugno 2020 per l'attaccante Mirco Antenucci. Un premio meritato per il capitano della squadra di Ferrara che in questa stagione, a dispetto delle aspettative, sta trascinando l'attacco della squadra di Semplici.

La scorsa estate sembrava dovesse andar via, tornare subito in Serie B, dopo gli arrivi di Borriello e Paloschi, ma anche di Federico Bonazzoli e di Floccari qualche mese prima. Innesti che sembrava dovessero chiudere le porte del campo all'unico rappresentante del Molise nella Serie A e che, invece, non si sono dimostrati all'altezza di Antenucci.

Miglior marcatore con otto gol e miglior assist-man, l'attaccante di Termoli a 33 anni s'è conquistato a suon di colpi vincenti il suo posto in Serie A. E adesso vuole trascinare la SPAL verso un sogno chiamato salvezza.