Missile di Kurtic, la SPAL espugna Bologna. Esordio amaro per Inzaghi

Solo una giocata da campione poteva decidere una sfida così equilibrata. Jasmin Kurtic, con un capolavoro, regala i primi tre punti del campionato alla SPAL, che dà il primo dispiacere stagionale a Filippo Inzaghi ed espugna il Dall'Ara.

Già dalle prime battute si intuiva facilmente che la partita potesse essere tutt'altro che emozionante. Il Bologna si lascia preferire per intraprendenza, seppur senza trascendere e creare pericoli dalle parti di Gomis. Palacio prova ad accendere la sfida intorno al quarto d'ora di gioco, ma il portiere ospite risponde presente. Nel finale di primo tempo è la SPAL ad alzare il baricentro e a cercare più volte la conclusione dalla distanza, senza successo.

I problemi in fase offensiva per entrambe le formazioni si fanno notare anche nella ripresa: poche occasioni e nessuna giocata degna di nota. Petagna prova a svegliare i suoi con una gran conclusione di controbalzo, ma il riflesso di Skorupski è straordinario. Il portiere polacco, però, può far poco qualche minuto dopo, sulla traiettoria straordinaria disegnata da Jasmin Kurtic: missile dai 30 metri, bacio al palo destro e palla in rete. Inzaghi manda in campo tutta la batteria di attaccanti, ma gli ultimi assalti sono sterili e confusi. Vince la SPAL grazie a un lampo improvviso nel buio totale.