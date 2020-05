Missione 2022: Haaland è il grande obiettivo della Juventus per l'attacco del futuro

Il Corriere dello Sport spiega che, per il futuro, la Juventus non ha smesso di considerare Erling Braut Haaland come obiettivo numero uno. A gennaio la corsa alla punta del momento, norvegese, classe 2000, l'ha vinta il Borussia Dortmund. Il giocatore, però, ha nel contratto una clausola da 75 milioni di euro che entrerà in vigore nell’estate del 2022, quando l’attaccante avrà compiuto 22 anni. E la Juventus ha fissato la data, puntando Haaland come grande obiettivo per l'attacco che verrà.