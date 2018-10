© foto di Federico De Luca

Simone Missiroli, centrocampista della SPAL, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della gara contro la Roma. Una sfida nella quale ritroverà da avversario il suo tecnico al Sassuolo, Eusebio Di Francesco. Queste alcune battute proprio in merito al suo addio al club neroverde: "I motivi dell'addio nell'estate scorsa? Ho apprezzato la chiarezza di De Zerbi: è venuto da me e con molta onestà mi ha detto che non facevo parte dei suoi piani. Sincero. Sassuolo ha fatto parte della mia vita per anni, indimenticabili sia il mio gol che ci ha dato la promozione in Serie A sia lo spogliatoio di quell’anno: superbo, amicizia totale con tutti. Pensi che con Berardi, Cassata e Consigli gioco a distanza ancora oggi a “Fortnite” tramite cellulare: grandi battaglie. Ma devo dire una cosa: qui alla Spal sto ritrovando quasi lo stesso clima. Se sono stato recentemente vicino al Milan? No, alla Fiorentina pochi anni fa sì. A mezzo passo. Mi voleva Paulo Sousa ma Di Francesco non mi fece andare via".