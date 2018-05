Missiroli: "Stasera avremo tanti stimoli nonostante la salvezza acquisita"

© foto di Federico Gaetano

Simone Missiroli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Inter Tv a pochi minuti dalla sfida contro i nerazzurri: "È stata un'annata difficile, per un lungo periodo abbiamo incontrato delle difficoltà, ma per fortuna con Mister Iachini abbiamo trovato la nostra identità. Il mister ci ha dato delle certezze e siamo venuti fuori alla grande. Cambio di modulo decisivo? Sembrava potessimo giocare solo con il 4-3-3 e invece il 3-5-2 ci ha dato grossi vantaggi e i risultati sono arrivati. Abbiamo fatto una striscia di risultati utili consecutivi. Stasera contro l'Inter, in un San Siro gremito, gli stimoli saranno sicuramente tanti. Abbiamo la tranquillità di aver già acquisito la salvezza, che deve essere una forza e non un limite. Dobbiamo rimanere concentrati, il mister ci ha tenuti sul pezzo più del solito durante la settimana", riporta fcinternews.