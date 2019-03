Mister 100 milioni si è svegliato: Cristiano Ronaldo è tornato marziano

Fonte: Inviato a Torino

Un gol in 479 minuti. Un gol in cinque gare e mezz’oretta contro il Valencia: Cristiano Ronaldo, l’uomo delle cinque Champions e dei cinque Pallone d’Oro, non poteva essere davvero quello lì. Mister 100 milioni, l’uomo arrivato a Torino per sfatare tabù e rendere concreta un’ossessione, non poteva limitarsi a una sola rete. E infatti, nella serata in cui la Juve si gioca tutto, Cristiano da Funchal ritorna decisivo. Ritorna il marziano della Champions, travolge l’Atlético Madrid.

Due gol di testa, uno su rigore, l’esultanza “alla Simeone” dopo il triplice fischio. È un Ronaldo, anche quello di stasera, non ancora al massimo di quello che può esprimere. Dopo l’impresa di stasera (e i toni dell’epica, per una volta, sono consoni), è quasi una buona notizia per Allegri e per tutta la Juve. Un Ronaldo a piena potenza, in fin dei conti, sarà ancora più utile nel prosieguo della competizione. Che però la Juve si è conquistata con l’uomo dei 100 milioni, l’uomo della Champions, l’affare del secolo: scegliete voi il titolo, per il marziano di Funchal. La Juve si gode la sua tripletta, Agnelli si coccola il colpo di mercato che può consegnare alla storia la sua presidenza.