Mister 100 milioni, un anno dopo. Non sarà l'estate di Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' passato oltre un anno da quell'annuncio eccezionale, che fece sobbalzare e gridare i tifosi presenti al PalaAlpitour di Torino. "Sono lieto di dirvi che abbiamo rinnovato il contratto con il nostro Belotti fino al 2021 e gli abbiamo messo una clausola rescissoria, solo per l'estero, di 100 milioni”, disse il patron Urbano Cairo, legando il centravanti azzurro ai colori granata inevitabilmente per almeno un'altra stagione oltre a quella scorsa. Ma quando quella stessa stagione sta andando a chiudersi, non si può fare a meno di riflettere se quella clausola non sia diventata un prigione per il Gallo granata.

Le statistiche parlano di sei gol in 23 presenze, la cronaca di due gravi infortuni che hanno purtroppo frenato la stagione dell'ex Palermo sia in Nazionale che col Toro, ma soprattutto una serie di prestazioni non all'altezza che hanno portato anche all'allontanamento di Mihajlovic. E' superfluo dire che non sarà l'estate di Andrea Belotti e a giugno scorso tutti ci avrebbero scommesso. Il Milan lo avrebbe fatto volentieri, preferendo poi dirottare all'estero i propri capitali e ora Belotti rischia di rimanere col cerino in mano. Capitano di un Torino che sarà ancora senza Europa, alle prese con una Nazionale da rifondare e che ha fallito con lui in campo.