Mister 100 mln (e oltre) - Bale, il miglior panchinaro del mondo

© foto di Imago/Image Sport

Gareth Bale è costato, al Real Madrid, 85 milioni di sterline. Poco più della cifra sborsata per portare Cristiano Ronaldo in merengue nel 2009. Il gallese non ha certo fatto impazzire il Bernabeu come il numero 7, ma ha dalla sua i numeri che difficilmente mentono. Bale è andato in doppia cifra per quattro volte su cinque stagioni, siglando 70 reti in totale nella Liga, pur soffrendo parecchio gli infortuni. Tanto che l'unica volta che non è riuscito a toccare quota 10 è perché ha giocato solamente metà annata.

Bale, con il tempo, ha perso il posto da titolare, lasciandolo a Isco. Calciatori diversi, più tecnico lo spagnolo, quel che al Real Madrid importa davvero, impostando la squadra sul bel gioco e sulla qualità. Però l'ex United ha messo tre volte (su quattro) lo zampino in una finale Champions. Nel 2-1 all'Atletico Madrid della decima, ai rigori - sempre contro i concittadini - nella finale di Milano, la doppietta con il Liverpool da subentrante. Quattro gol in quattro finali giocate, l'unica a rimanere illesa è stata la Juventus, già giustiziata da Cristiano Ronaldo e Asensio, sul finire. Bale è la riserva più forte del mondo, possibile stella ovunque, anche nel Real Madrid. Sempre che vada via Ronaldo, impossibile da offuscare.