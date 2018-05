Mister 100 mln (e oltre) - Griezmann: clausola chiara. A luglio al Barça

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'avventura di Antoine Griezmann all'Atletico Madrid è arrivata ai titoli di coda e dopo aver regalato l'Europa League ai Colchoneros grazie alla doppietta in finale contro il Marsiglia il francese è pronto a passare al Barcellona, dove ad attenderlo ci sarà la sua amata maglia numero 7. Il club blaugrana ha già informato il presidente dei biancorossi Enrique Cerezo di voler pagare la clausola rescissoria presente nel contratto dello stesso Griezmann e per questo non ci sarà trattativa tra i due club: 100 milioni di euro all'Atletico e il giocatore sarà il primo rinforzo per Valverde in vista della prossima stagione.

Al momento del rinnovo con i Colchoneros il francese decise, in accordo con il club, di inserire questa clausola per far sì che la società madrilena non rimanesse a mani vuote e proprio per questo motivo alla fine saranno tutti contenti, con il giocatore che proverà a essere protagonista che nella squadra campione di Spagna in carica che il prossimo anno tornerà alla caccia della Champions League, per provare a interrompere l'egemonia del Real Madrid che dura da tre anni consecutivi, per quello che per Griezmann sarà una sorta di derby, visto il suo legame, che durerà per sempre, con l'Atletico.