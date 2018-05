Mister 100 mln (e oltre) - Harry Kane, nuovo galactico post Mondiale?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid è abituato ad acquistare giocatori "galactici" dopo il Mondiale. Perché le vendite delle magliette - come nel caso di James Rodriguez pagato 80 milioni di euro 4 anni fa e ammortizzato nel giro di pochi mesi - possono far esplodere ulteriormente i già clamorosi incassi dei Blancos. Con l'addio possibile e probabile di Cristiano Ronaldo, il Real rifonderà, probabilmente partendo da un grande centravanti. Uno dei nomi è certamente Robert Lewandowski, anche se oramai il treno appare passato per il polacco. L'altro è quello di Harry Kane, centravanti del Tottenham, incedibile per ora.

La sua valutazione quindi è quasi impossibile da capire, perché gli Spurs non hanno bisogno di soldi. Però una grande competizione mondiale potrebbe convincere il Real a offrire cifre da capogiro - forse la stessa che entrerà dalla cessione di CR7 - per lui, per avere un nuovo centravanti dopo un regno, lunghissimo, da parte di Karim Benzema. Certo, alle volte cambiare non è meglio, soprattutto dopo tre Champions League. Ma qualche cosa si muoverà, anche nei suoi confronti.