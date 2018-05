Mister 100 mln (e oltre) - Hazard, il mago a corrente alternata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Va a corrente alternata, ma Eden Hazard quando si accende diventa uno dei giocatori più forti del mondo. Trascinatore nella vittoria della FA Cup, il belga non è riuscito a portare il Chelsea di Antonio Conte fra le fab four, complicando la sua permanenza allo Stamford Bridge. Perché Hazard, senza la Champions League, rischia di essere il sacrificabile d'eccellenza, per un prezzo che esonda tranquillamente oltre le 3 cifre.

La valutazione di Hazard, ventisette anni, in realtà non c'è. Ma il nuovo corso Chelsea, meno spendaccione di quello precedente (e più attento ai conti), potrebbe piegarsi alle lusinghe del Real Madrid, club che vorrebbe il folletto già da parecchi anni. Non sarà una trattativa semplice, ma per sostituire Cristiano Ronaldo - e magari consacrare un passaggio verso il 4-2-3-1 - potrebbe anche esserci il suo nome. Soprattutto in caso di ottimo mondiale.