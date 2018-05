Mister 100 mln (e oltre) - Icardi, l'affare impossibile. Con Higuain

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da "affare impossibile" a "non si sa mai". Le parole contano e se la Juventus fa filtrare, anche se non ufficialmente, un possibile spiraglio per il trasferimento di Mauro Icardi, evidentemente qualche cosa c'è. È uno scambio da fare, quello fra l'ex Sampdoria e Higuain? Ci sono dei pro e dei contro, per entrambi. Higuain, nella annata appena finita, ha segnato gol fondamentali contro Inter e Tottenham, giocando più da uomo squadra che da centravanti spietato. Icardi invece ha azzannato la preda, come un cobra, ma senza dare una mano alla squadra. Per una questione di bilancio, poi, potrebbe essere una buona scelta per entrambe le società, una costretta a dare continuità con un centravanti forte (e giovane), mentre l'altra avrebbe bisogno di esperienza per vincere subito, almeno in Champions.

Difficile, però, che lo scambio alla fine vada in porto. Icardi viene valutato ben oltre la clausola di 110 milioni - valida però solo per l'estero - e l'Inter non vorrebbe cederlo. Ecco, Higuain potrebbe essere una scelta azzeccata per la sua sostituzione, per dare nuovi stimoli a entrambi.