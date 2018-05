Mister 100 mln (e oltre) - Lewandowski è stufo. Trentenne e molto caro

© foto di Imago/Image Sport

Un altro Meisterschale in bacheca, il quarto consecutivo e il sesto complessivo. Un altro titolo di capocannoniere della Bundesliga conquistato e la conferma, l'ennesima conferma, che è per distacco il miglior centravanti presente nei confini tedeschi. E' forse questo il motivo che ha portato questa mattina Robert Lewandowski, tramite il suo procuratore, a uscire allo scoperto e a chiedere ufficialmente la cessione: "Robert sente il bisogno di cambiare e affrontare una nuova sfida. I responsabili del Bayern Monaco sono stati già informati. Le motivazioni di Robert non sono i soldi oppure una squadra in particolare, visto che praticamente ogni top club vorrebbe il miglior attaccante del mondo dalla loro parte", ha dichiarato Pini Zahavi che ha evidenziato come sia tutta una questione di motivazioni. Dopo aver dominato in Germania in lungo e in largo, il miglior centravanti della storia della Polonia ha voglia di mettersi in gioco altrove.

Già, ma a che prezzo? E dove? Lewandowski compirà 30 anni il prossimo 21 agosto e ha ancora una valutazione di mercato molto alta, che si attesta intorno ai 100 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore che di sicuro può garantire ancora quattro stagioni ad altissimi livelli, ma non una plusvalenza futura. Né una cessione allo stesso prezzo.

Il nome però è di quelli importanti. Lewandowski è garanzia di un gol a partita, segna in tutti i modi e in tutte le competizioni: nelle ultime tre stagioni, per intenderci, ha segnato sempre più di 40 gol stagionali. Ecco perché tutti ci pensano, nonostante i costi altissimi: valutano il suo acquisto Chelsea e Tottenham, valuta il suo ingaggio soprattutto Florentino Perez, che vuole sbarazzarsi di Benzema e portare nel club campione d'Europa un bomber di pari livello o superiore. E il cannibale di Varsavia certamente lo è.