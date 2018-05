Mister 100 mln (e oltre) - Milinkovic, Lotito non fa sconti: Juve avvisata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic sarà uno dei pezzi più pregiati del mercato estivo che inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio. Claudio Lotito, che lo ha acquistato tre anni fa per 8 milioni di euro dal Genk si sfrega le mani e attende l'offerta irrifiutabile per cedere il serbo e rinforzare in questo modo tutta la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ma quanti soldi servono per convincere il presidente biancoceleste a lasciarlo partire? Nelle ultime ore si è sparsa la voce di un rifiuto da parte del numero uno laziale da 110 milioni di euro, anche se lo stesso Lotito non ha fatto riferimenti a Milinkovic, ma una cosa è certa: i capitolini non hanno bisogno di cedere e per questo tireranno la corda.

L'altro punto a favore della Lazio è rappresentato proprio dalla volontà del centrocampista che non ha tutta questa fretta di lasciare il club che lo ha consacrato e questo rappresenta il motivo numero due del perché la società romana potrà ascoltare con estrema calma le varie offerte che arriveranno, sia prima che dopo il Mondiale. La Juventus lo segue da tempo ma non sarà facile per i bianconeri arrivare a quello che è stato uno dei migliori calciatori della Serie A che si è appena conclusa. I rapporti tra le due società non sono poi così ottimi e lo stesso patron biancoceleste preferirebbe forse cedere il giocatore all'estero, per non ritrovarselo da avversario in Serie A. Il tutto per almeno 150 milioni di euro e anche per questo sarà dura per la Vecchia Signora battere la concorrenza.