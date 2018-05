Mister 100 mln (e oltre) - Neymar un anno dopo: mal di pancia al PSG

© foto di J.M.Colomo

L'avventura di Neymar al Paris Saint Germain potrebbe essere già finita e dopo aver stravolto lo scorso mercato estivo il brasiliano potrebbe scatenare un effetto domino anche in quello che inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio. Il tutto è concatenato al futuro di Cristiano Ronaldo, visto che potrebbe arrivare un clamoroso scambio tra Real Madrid e PSG con i due giocatori protagonisti. La valutazione del brasiliano, un anno fa, era di 222 milioni di euro e dopo una stagione le cose non sono cambiate, ma tutto si potrebbe modificare, in meglio per i francesi, dopo il Mondiale in Russia. Se i verdeoro dovessero infatti salire sul tetto del mondo ecco che Neymar potrebbe far crescere ancora di più il costo del suo cartellino e questo rappresenterebbe un problema in più per i blancos, che sognano di portarlo a Madrid entro la fine di agosto.

Difficile capire, al momento, se sarà possibile spostare ancora il numero 10 del Brasile ma lo stesso giocatore ha comunque mostrato una sorta di mal di pancia, soprattutto dopo che il Paris Saint Germain, pur avendo stravinto la Ligue 1, non è andato oltre gli ottavi di finale di Champions League. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere ma la sua valutazione resta la più alta del mondo, con Russia 2018 che potrebbe portarla anche sopra i 250 milioni di euro.