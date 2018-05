Mister 100 mln (e oltre) - Oblak, clausola alta... ma troppo bassa

Jan Oblak può lasciare l'Atletico Madrid per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Prima della scorsa estate sembrava follia pensare a spendere, per un portiere, un qualcosa di simile. Già per un attaccante non era così semplice, figuriamoci per chi di solito tenta di evitare i gol. È ancora Gianluigi Buffon a detenere il record per l'acquisto, con i 53 milioni spesi dalla Juventus nel 2001. Il secondo è Ederson, 40 milioni spesi dal City la scorsa estate, già molti.

Sostituire Thibaut Courtois non era cosa da poco, dopo la finale di Champions raggiunta nel 2014 anche grazie alle sue grandi parate. Invece lo sloveno ha fatto grandi cose, partendo da riserva di Moya per poi diventare il titolare indiscusso, nelle ultime tre stagioni. I 100 milioni ora possono essere spesi dal Liverpool, con Klopp che avrebbe dato il suo assenso per il suo arrivo. L'Atletico vorrebbe alzare la clausola, raddoppiandola, ma forse è troppo tardi. Ovviamente nel puzzle rientra anche Gianluigi Donnarumma, la cui destinazione potrebbe essere sponda Reds. Ma, in questo caso, il Milan dovrebbe tifare l'Atletico per la permanenza di Oblak.