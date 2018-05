Mister 100 mln (e oltre) - Ousmane Dembele, flop 12 mesi dopo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ousmane Dembele è uno dei grandi misteri (per ora irrisolti) del calcio europeo. Passato dal Rennes al Borussia Dortmund il 12 maggio del 2016, con i gialloneri gioca una buona stagione da trentadue presenze e sei gol, in Bundesliga, con svariati assist soprattutto in progressione. Però valutarlo 7 volte tanto, da 15 milioni di euro ai 105 che poi ha pagato il Barcellona è qualcosa di fantascientifico. Vero che i 20 anni possono avere falsato la sua valutazione, però l'esborso è stato figlio soprattutto dell'addio improvviso di Neymar Jr.

Dembele si è trovato nel mezzo del guado, riuscendo però a diventare uno dei calciatori più pagati di sempre. Un infortunio lo ha frenato per i primi quattro mesi della sua esperienza in blaugrana, ma l'altra metà di stagione non è stata certo esaltante. Dopo 12 mesi Dembele è finito sul mercato, per una cifra - possibilmente - molto vicina ai 100 milioni. Il quinquennale firmato dà la possibilità, al Barça, di mettere a bilancio 20 milioni all'anno di ammortamento, quindi sotto gli 84 sarebbe minusvalenza. Lui ha detto di volere rimanere, più volte, ma bisognerà capire cosa ne pensano i catalani.