Mister 100 mln (e oltre) - Quanto vale l'azienda del 33enne CR7?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non si acquista solo un calciatore. Si acquistare, certamente, il migliore calciatore degli ultimi cinque anni. Ma mettere le mani su Cristiano Ronaldo vuole dire mettere sotto contratto un vera e propria macchina da soldi. Avete presente cosa accaduto con Neymar la scorsa estate col PSG che riuscì a vendere oltre 100mila magliette ufficiali del brasiliano in un mese? Bene, molto di più. Perché Cristiano Ronaldo è il Lebron James del calcio, un calciatore e un marchio riconoscibile per centinaia di milioni di appassionati di calcio.

Poi, però, c'è da fare i conti anche con l'età. E con una valutazione che - al netto della clausola da 1 miliardo di euro - è ancora stratosferica: 120 milioni di euro. Una valutazione altissima anche se sei il migliore al mondo, perché l'asso portoghese ha già compiuto 33 anni e forse il suo meglio l'ha già dato. Opinione condivisa da molti, ma non dal diretto interessato. Da quel Cristiano Ronaldo che fa della competitività il suo pane quotidiano ed è sicuro di poter dominare la scena internazionale ancora per tanti anni: "I dati dicono che ho un'età biologica di 23 anni, mi sento bene, non ho problemi fisici. Ho detto che mi ritirerò a 41 anni anche se ancora manca parecchio tempo per arrivarci", ha dichiarato CR7 poco prima della finale di Champions. Quella finale vinta senza brillare che è stato il preludio a dichiarazioni che hanno subito incendiato il calciomercato: "Real Madrid, è stato bello. Sono pronto a nuove sfide". Il modo migliore per richiamare l'attenzione del Paris Saint-Germain, che ha già informato il suo agente Jorge Mendes di esser pronto a portarlo a Parigi. Florentino Perez sarà d'accordo?