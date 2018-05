Mister 100 mln (e oltre) - Salah, l'uomo che non ha prezzo

© foto di Imago/Image Sport

L'anno scorso Mohammed Salah è arrivato a Liverpool per 42 milioni (più 8 di bonus) dopo una grande stagione con la Roma. C'era qualche perplessità, in Inghilterra, perché l'egiziano aveva già assaggiato la Premier League con il Chelsea, senza riuscire a darsi una dimensione internazionale, partendo più volte dalla panchina e poi sacrificato sull'altare delle cessioni - in prestito - per il cartellino di Juan Cuadrado. Salah è uno dei candidati al Pallone d'Oro, forse uscito dalla sua assegnazione dopo il fallo di Sergio Ramos che lo ha tolto di mezzo per la finale (risultando, insomma, decisivo) che fino a quel momento era stata favorevole agli uomini di Klopp.

Quanto vale Salah, in questo momento? Probabilmente gli stessi soldi pagato nella scorsa estate dal Paris Saint Germain per Neymar, con una eccezione. In Inghilterra non c'è clausola, cosa che nella Liga è obbligatoria. Quindi Salah è, in realtà, senza prezzo. Basti pensare a quanto ha faticato il Barça per arrivare a Coutinho.