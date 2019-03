Mister 20 milioni batte mister 18 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

20 milioni contro 18 milioni. Vince quello che vale di più: Udinese-Genoa era anche la sfida tutta in salsa Juventus tra Rolando Mandragora e Stefano Sturaro. Uno da una parte, uno dall'altra; entrambi con valutazioni che in tempi recenti hanno fatto discutere. Mandragora ha lasciato la Juve a luglio 2018, per 20 milioni di euro; Sturaro, dopo un prestito infelice allo Sporting, è costato al Genoa 1,5 milioni di prestito oneroso e poi 16,5 per il riscatto, sempre dalla Vecchia Signora. 20 contro 18, facendo i conti. Arrivavano alla gara di oggi in momenti diversi: Mandragora preso di mira dal suo pubblico per qualche errore recente, soprattutto nella gara contro il Napoli. Sturaro reduce dalla rete alla Juventus e dall'abbraccio con quei tifosi che lo hanno visto crescere. Che hanno visto diventare uomo anche il ragazzo di Scampia, per la cronaca. Al novantesimo, il bilancio: Sturaro, impiegato nell'inusuale ruolo di trequartista da Prandelli, non è riuscito a incidere. Mandragora si è caricato con quei mugugni, trasformati in un gol che sa di capolavoro: petto e sinistro a incrociare per una perla che rivedremo più e più volte. Storie affini, tra passato e futuro: cresciuti entrambi col Grifone, tutti e due appena usciti dall'orbita Juve. Più o meno. Perché Sturaro, dopo aver assaporato l'aria di Torino e aver vinto quasi tutto, può ripartire da chi l'ha lanciato e smentire qualche detrattore. Mandragora, quattro anni più giovane, può invece ancora sognare il bianconero di Torino. Di sicuro, anche lui ha rimandato al mittente più di una critica con la gara di oggi. E, forte dei suoi 20 milioni, ha avuto la meglio sul suo vecchio compagno di spogliatoio.