Mister Ancelotti snobba la Serie A: "La Premier League è il miglior campionato del mondo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di Liverpool, mister Carlo Ancelotti ha messo la Premier League in cima alla sua personale piramide del calcio mondiale: "Ho allenato in tanti Paesi diversi, ma la Premier League per me è il miglior campionato del mondo", le parole dell'ex tra le altre di Napoli e Milan che oggi guida l'Everton in Inghilterra.