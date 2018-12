Mistero Viviani, Semplici: "Sua esclusione una scelta tecnica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, gara valida per il quarto turno di Coppa Italia. Prima di parlare del prossimo match, il tecnico della SPAL s'è soffermato sull'ultimo pareggio contro l'Empoli in campionato: "Penso che serve essere positivi perché siamo solo alla quattordicesima giornata e vedendo anche i risultati delle altre il pareggio non è da buttare, soprattutto per come s'era messa la partita. Penso però sia chiaro a tutti che c'è un percorso da fare e che dobbiamo migliorare".

Sulla reazione della squadra dopo l'espulsione di Cionek: "Credo sia dovuta a un insieme di cose".

Sulla formazione che scenderà in campo contro la Sampdoria: "Farò turnover, ma al di là di questo vogliamo fare una bella prestazione. Ci sono elementi in rosa che nelle prime 14 giornate hanno dato tanto per cui ora voglio vedere chi ha giocato meno".

In mezzo al campo ci sarà Valdifiori. Per Viviani, invece, ancora una esclusione: "Il suo mancato impiego finora è motivato solo da una scelta tecnica. Non ci sono stati né diverbi né discussioni. Il club ha puntato fin dall'inizio su due titolari che sono Schiattarella e Valdifiori. Se ci sarà bisogno sarà a disposizione, come tutti gli altri". Viviani, alle prese anche con un infortunio al polpaccio in questo avvio di stagione, fino a questo momento non ha mai visto il campo.