Mkhitaryan dopo il Lecce: "Era una partita da vincere, per la squadra e per la fiducia"

Henrikh Mkhitaryan, protagonista della sfida vinta ieri dalla Roma contro il Lecce grazie a un gol e a un assist, ha commentato così il ritorno al successo dei giallorossi sui social: "Era una partita importante da vincere, per la squadra, per la fiducia, per andare avanti nelle prossime sfide", il messaggio pubblicato dall'ex Arsenal su Twitter.