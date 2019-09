Mkhitaryan è già una felice intuizione dell'ultima ora

© foto di www.imagephotoagency.it

L'arrivo in Italia di Henrik Mkhitaryan, è stato l'ultimo grande colpo a sorpresa di una estate che per Gianluca Petrachi e per Mino Raiola è stata piuttosto movimentata. E' nata e s'è sviluppata in poche ore, chiusa in fretta dopo l'ok dell'Arsenal a un addio in prestito del trequartista armeno e definita la notte precedente a quella del gong finale, quindi domenica 1 settembre.

Mkhitaryan è sbarcato in Italia dopo un'avventura all'Arsenal piuttosto in chiaroscuro. Dopo che i gunners per un anno e mezzo, nonostante i buoni numeri dell'armeno, non hanno mai veramente creduto in lui. Senza bisogno di presentazione, ma con la consapevolezza che l'avventura nella Capitale deve essere quella del rilancio.

La parola d'ordine, insomma, è ripartire. Quello che dovrà fare uno dei migliori prodotti dello Shakhtar di Lucescu e che dovrà fare la Roma dopo l'ultima sciagurata annata. Situazioni simili che hanno prodotto immediata unità d'intenti e quindi un feeling immediato tra la piazza e un giocatore che oggi - alla sua prima assoluta con la maglia giallorossa - s'è subito presentato nel migliore dei modi. "Va riconosciuto che non è un'ala pura. Negli ultimi anni nasce da dieci anche se ha giocato sulla fascia. Sa smistare bene la palla e non la perde. La squadra ha beneficiato dei suoi movimenti", ha detto in conferenza stampa Paulo Fonseca. Che ha così elogiato la prestazione di intensità e tecnica di Mkhitaryan. Schierato come ala sinistra, l'ex Manchester United ha prodotto giocate e un bel gol pur non partendo dalla sua mattonella ideale. Un ottimo inizio per un calciatore che è sbarcato a Roma quasi per caso, in una notte di fine estate. Ma che può lasciare un segno decisamente importante sulla stagione giallorossa.

