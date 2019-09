© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dal Mirror, il nuovo acquisto della Roma, Henrikh Mkhitaryan ha parlato del suo trasferimento: "In Inghilterra non ero felice. Forse non mi stavo adattando così bene al calcio inglese e ho pensato che avrei fatto bene a cambiare. All'Arsenal nell'ultimo mese non ero contento, per questo mi sono detto che era meglio venire alla Roma per ritrovare il piacere di giocare a calcio. Quando mi ha chiamato l'agente e mi ha prospettato questa opportunità non ho voluto nemmeno discutere di soldi. Ora sono alla Roma, non è un passo indietro perché qui si gioca un gran cambio. Volevo cambiare scenario e per me questa è una grande opportunità".