Mkhitaryan innamorato della Roma: a gennaio la firma sull'opzione di rinnovo del contratto

vedi letture

Henrik Mkhitaryan presto rinnoverà il proprio contratto con la Roma. L'armeno, che ha convinto tutti a suon di prestazioni e a suon di gol, non ha nessuna intenzione di interrompere la propria esperienza giallorossa al termine dell'attuale accordo che scadrà il prossimo giugno 2021 e a gennaio metterà la firma sul prolungamento almeno per un'altra stagione. Il giocatore dovrà solo firmare l'opzione già presente sul primo contratto e - secondo Il Corriere dello Sport - non ci sono dubbi in merito.