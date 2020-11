Mkhitaryan la sblocca nel recupero. Genoa-Roma 0-1 al 45', giallorossi in vantaggio con merito

In campo a Marassi, nel primo tempo è la Roma a partire subito forte con un pressing alto sulla fasce a cura di Karsdorp e Spinazzola. Prima azione degna di nota al 5' con Mkhitaryan che galoppa sulla sinistra e guadagna il fondo: male però quello che doveva essere un cross, pallone direttamente sul fondo. Poco dopo, primo giallo della gara: sanzionato Zajc che stende Karsdorp. Giusto il tempo per la prima sostituzione (Spinazzola ko, entra Bruno Peres) ed ecco la prima vera azione da gol: giocata di Mkhitaryan con una botta dalla distanza che costringe uno strepitoso Perin a salvarsi con l'aiuto della traversa. La Roma continua a spingere nella fase centrale del primo tempo, con Pedro e l'armeno attivi in avanti e con la coppia Smalling-Ibanez che ha gioco facile nell'annullare sia Pjaca che Scamacca.

Manca Dzeko, ci pensa Mkhitaryan - L'assenza del bosniaco si fa sentire, così cambia anche il gioco della Roma che predilige di più il fraseggio piuttosto che buttare la palla in area di rigore avversaria. Al 32' Bruno Peres riceve il cambio di gioco di Borja Mayoral e si accentra cercando il destro: conclusione strozzata, facile per Perin. Poco dopo ci prova anche l'altro esterno, Karsdorp, bravo a rientrare sul sinistro ma chiuso da Criscito al momento del tiro. Allo scadere, altra occasione Roma che ne certifica la sua superiorità nella prima frazione di gioco (Mkhitaryan entra in area seminando lo scompiglio tra le maglie del Genoa, il pallone finisce in angolo), ma la gioia giallorossa è rimandata solo di qualche secondo. In pieno recupero (46') è ancora Mkhitaryan il protagonista: l'armeno sblocca la gara con un colpo di testa in area di rigore, lasciato colpevolmente solo dalla difesa rossoblù. Roma negli spogliatoi meritatamente in vantaggio.