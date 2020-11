Mkhitaryan non si ferma più: doppietta dell'armeno e tris della Roma. Parma al tappeto al 40'

vedi letture

Altro giro altra corsa: Henrikh Mkhitaryan non si ferma più e la Roma dilaga contro il Parma. Percussione centrale di Pedro che ha aperto per Karsdorp, con l'olandese che di prima intenzione ha crossato sul secondo palo trovando l'armeno tutto solo per la rete del 3-0. Ducali al tappeto, giallorossi padroni del campo e con il risultato in cassaforte dopo soli 40 minuti.