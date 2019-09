Henrikh Mkhitaryan ha parlato a VBET News delle sue aspettative future: "Vediamo intanto cosa farò alla Roma e alla fine della stagione parlerò relativamente alla possibilità di restare o andar via. Ora non posso dire nulla sul futuro, sono concentrato sulle prossime partite. Sono pronto di giocare in qualsiasi posizione, sono pronto ad aiutare la squadra. Il club è grande, la squadra molto buona e farò del mio meglio".