Mkhitaryan risponde a Kucka, 1-1 all'Olimpico tra Roma e Parma al 45'

Parità all'Olimpico al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. La Roma va sotto al 9' con il rigore trasformato da Kucka, ma pareggia al 43' grazie a Mkhitaryan.

Inizio da incubo per Fonseca - Match piacevole, giocato a ritmi piuttosto alti. La Roma prova a fare la partita ma concede spazi agli avversari e dopo pochi minuti va sotto: Cornelius va via alle spalle della difesa e cade in area nel contatto con Cristante. Il VAR richiama Fabbri, che ha bisogno di qualche minuto per concedere il rigore agli ospiti: Kucka si presenta sul dischetto e spiazza Pau Lopez.

Forcing e pareggio - Il gol subito scuote i giallorossi, che attaccano a testa bassa alla ricerca del pareggio. Il Parma si abbassa troppo e cerca solo qualche ripartenza con Gervinho. Le occasioni per i padroni di casa, però, scarseggiano: l'unica palla gol la costruisce Pellegrini, che colpisce un palo con una rasoiata dal limite dell'area. Al tramonto del primo tempo, all'improvviso, arriva l'1-1: Bruno Peres sfugge a Pezzella e serve Mkhitaryan all'altezza del dischetto. Per l'armeno è un gioco da ragazzi battere Sepe e firmare il meritato pareggio. Allo scadere Ibanez si divora il 2-1 mandando fuori di testa da due passi.