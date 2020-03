Mkhitaryan: "Roma? È successo tutto in fretta, la pressione qui non è un problema"

L'attaccante della Roma Henrikh Mkhitaryan, intervistato dal canale YouTube del blogger russo Yevgeny Savin, ha parlato così del suo trasferimento nella capitale e della sua stagione in giallorosso: "Il 1° settembre, poco dopo aver finito una partita in cui avevo giocato con l'Arsenal, il mio agente mi ha chiamato per dirmi che avrei firmato per la Roma. È successo tutto molto in fretta. A inizio stagione il nostro obiettivo era entrare nelle prime quattro, andare in finale di Coppa Italia e proseguire il più possibile nel cammino in Europa League. La pressione qui non è un problema per me. Non per la mia età, ma perché ho giocato in club come Manchester United e Arsenal. La gente a Roma vive di calcio e questo è molto bello".