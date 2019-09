© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In conferenza stampa per l'Armenia, in vista della gara di questa sera contro l'Italia, si è presentato il neo romanista Henrik Mkhitaryan, come riporta la Gazzetta dello Sport: "Quando ho capito che avrei trovato poco spazio a Londra e si è aperta la prospettiva Roma mi sono buttato. Sono sicuro che faremo bene. Non vedo l'ora di iniziare".

Quindi un pensiero sugli azzurri, avversari questa sera alle 18: "L'Italia mi ha impressionato contro la Grecia, ha vinto senza concedere nulla. Per me già due gol contro l'Italia? Ci terrei a segnare il terzo. Spero che si sia ridotta la distanza tra noi. Non dobbiamo avere paura e giocarci ogni possibilità".