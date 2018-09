M&M's Juve: successo sofferto a Parma, decide Matuidi nella ripresa

© foto di www.imagephotoagency.it

Allegri si presenta a Parma ancora senza Dybala e preferendo il più prudente 4-3-3 allo spumeggiante, ma squilibrato, 4-2-3-1 visto all'esordio contro il ChievoVerona. La seconda esclusione dell'argentino è destinata a far discutere, così come l'azzardo di D'Aversa che lancia titolare un Gervinho con due settimane di allenamenti sulle gambe. Una mossa che si rivelerà incredibilmente redditizia per la formazione di casa.

GERVISHOW - A passare per primi sono gli ospiti, con un gol lampo di Mandzukic: cross teso di Cuadrado, Iacoponi si addormenta e il croato non perdona Sepe, portando avanti i suoi. Il Parma però non ci sta e grazie a Stulac e Gervinho, ispiratissimo quest'ultimo, colleziona occasioni su occasioni: Szczesny dice no due volte allo sloveno, aiutato dalla traversa in un frangente, mentre l'ivoriano fa a fette la difesa bianconera coi suoi scatti felini. Costruisce una occasionissima per Di Gaudio e infine trova il pareggio su tocco ravvicinato di Inglese, che spiazza Szczesny e consente al compagno un facile tap-in. Juve praticamente mai pericolosa dalle parti di Sepe per 40 minuti. In pieno recupero, addirittura la palla del 2-1 per il Parma ma Rigoni sparacchia sull'avversario a tu per tu con con il portiere bianconero.

MATUISI'- La ripresa si apre con lo stesso canovaccio tattico del primo tempo: Juve a giocare, Parma a ripartire pericolosamente. Allegri inserisce anche Douglas Costa per dare più imprevedibilità all'attacco, ma il gol arriva ancora dalla fascia di sinistra: grande inserimento di Matuidi, dopo un pallone lavorato da Mandzukic, assist di tacco per il francese che conclude a incrociare, battendo Sepe. D'Aversa lancia Deiola e Da Cruz ma è costretto a sacrificare Gervinho per ragioni di condizioni, perdendo gran parte del proprio potenziale offensivo. C'è ancora tempo per l'ingresso di Dybala e per un paio di occasioni firmate Inglese-Di Gaudio, ma il risultato non si sposta più dall'1-2. E Ronaldo? Si fa notare solo per gli errori.