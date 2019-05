Modello Marotta o modello Juve? Inter sulla scia dei parametri 0 d'oro

Modello Marotta forse no, modello Juventus certo che sì. L'Inter si prepara ad accogliere Diego Godin, leader uscente dell'Atlético Madrid in arrivo a parametro zero. Un innesto che ricorda quelli su cui si è fondato il ciclo d'oro dei bianconeri; una filosofia che l'Inter pare aver già sposato dalla scorsa estate, quando sono arrivati, sempre a costo zero, Kwadwo Asamoah e Stefan De Vrij. Prendere esempio dai migliori, in fin dei conti, è un buon modo per avvicinarsi a loro.

Marotta e i parametri d'oro della Juve. L'ultimo in ordine di tempo è stato Emre Can, ma gli otto anni del dirigente varesino sono stati profondamente caratterizzati dall'idea che un parametro zero fosse un buon affare a tutto tondo. Escluso Barzagli, che fu pagato poco ma fu pagato, il primo svincolato dell'era Marotta in ordine temporale a dirla tutta fu Reto Ziegler. Poco dopo però fu il turno di Andrea Pirlo, seguito negli anni dai vari Pogba, Coman, Lucio, Dani Alves, Khedira, Llorente. Basterebbero i due francesi a far sorridere il bilancio di qualsiasi club. Ne sa qualcosa la Juve, che anche quest'anno si è concessa il colpo Aaron Ramsey.

Il modello del parametro zero, da Bosman in poi, funziona un po' ovunque. In Italia e non solo. Per fare qualche esempio, sempre all'Inter, lo stesso ciclo di Mourinho fu caratterizzato anche dagli arrivi di Esteban Cambiasso e Luis Figo, entrambi a parametro zero dal Real Madrid. Negli ultimi 20 anni, in Italia ha sorriso la Lazio con Miroslav Klose, come pure il Milan con Cafu. All'estero, un nome su tutti: Robert Lewandowski, pagato zero dal Bayern Monaco nel 2014 dopo la rottura con il Borussia Dortmund.