Modric avvisa la Juve: "Bale sta tornando. CR7? Con lui possiamo vincere"

© foto di J.M.Colomo

Quest’oggi nella conferenza della vigilia di Juventus-Real Madrid per i blancos ha preso la parola Luka Modric. Queste le parole del croato sulla condizione di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale: “Cristiano è in forma e spero continui. Con lui in questa forma abbiamo più possibilità di vincere e passare il turno. Bale? Io lo vedo bene, felice, contento. Si sta allenando bene anche se questa stagione è stata complicata per via degli infortuni. Ora sta bene, ha giocato diverse partite e ha segnato. Sappiamo cosa può darci, l'importante è che sia fisicamente a posto. Le sue qualità le conosciamo, può dare molto alla squadra con la sua rapidità e le sue verticalizzazioni. Ora sta arrivando al top".