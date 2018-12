© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver ritirato l'ambito Pallone d'Oro, Luka Modric ha risposto alle domande dei media spagnoli, parlando anche del suo futuro: "È difficile trovare le parole per spiegare come mi sento in questo momento. Sono molto contento e grato a tutti coloro che hanno riconosciuto quello che ho fatto nella mia carriera. È stata una notte eccezionale, ho trattenuto le lacrime. Mbappé e Griezmann mi hanno fatto i complimenti. Il futuro? Mi restano altri due anni di contratto e spero di restare ancora a Madrid. Mi mostrano molto affetto e mi piacerebbe ritirarmi con questa maglia. La mia famiglia sta bene e spero di continuare a divertirmi".