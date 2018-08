Modric - Inter, i motivi dell’attesa: il giorno è arrivato

Fonte: SPORTITALIA

Il giorno è arrivato. Dopo quarantotto ore lunghe una vita, Luka Modric e Florentino Perez sono prossimi al faccia a faccia che determinerà l’esito della trattativa più calda del dopo Cristiano Ronaldo alla Juventus. E allora perché attendere? La domanda è più che lecita, e la risposta sta nella psicologia del Real Madrid di voler far decantare nel suo numero 10 tutte le possibilità in ballo. Anche per non prendere ufficiale consapevolezza della volontà di lasciare il Bernabeu da parte del giocatore che probabilmente rappresenta in questa fase il più amato della totalità della tifoseria Blanca. Gli scenari li abbiamo descritti nei giorni scorsi: uno porta a Milano sponda Inter, l’altro ad un rinnovo in grado di pareggiare l’offerta prospettata dai nerazzurri. Le foto, i social, fanno solo da contorno per alimentare i sogni in un senso o nell’altro. Quello che conta è ciò che accadrà quando Modric e Perez si troveranno uno di fronte all’altro, in un faccia a faccia dal quale dipende gran parte dell’utopia nerazzurra, talmente desiderata da essere diventata praticamente Real.