Modric: "Mbappé deve cambiare campionato per fare l'ultimo salto di qualità"

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid ed ex Pallone d'Oro oltre che vice-campione del mondo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport provando a ipotizzare le favorite per la vittoria della Champions League: "Vedo bene il PSG anche se non giocherà fino ad agosto, poi facile dire Barcellona e Bayern. Occhio anche all'Atletico Madrid e ovviamente a chi passerà tra noi e il Manchester City". Nessuna citazione per le italiane, con la Juventus che però viene citata dal croato come favorita per la vittoria della Serie A: "Però per la competizione forse sarebbe meglio che vincesse una tra Lazio e Inter". Sul giocatore del futuro conclude: "Mbappé ha tutto per dominare la scena ma ha bisogno di cambiare campionato per l'ultimo salto di qualità".