Modric miglior giocatore della Champions. Marotta: "Amarezza per CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luka Modric è stato premiato come miglior giocatore dell'ultima edizione di Champions League. Il croato più di Cristiano Ronaldo, entrambi protagonisti della terza vittoria consecutiva da parte delle merengues. Il portoghese, oggi, non si è presentato a Montecarlo per il consueto galà di apertura della massima competizione continentale. Una scelta che, assicura Giuseppe Marotta a Sky Sport 24, non dipende da questo premio: "È stata una decisione personale di non venire, presa nel corso della giornata, che dobbiamo rispettare. Da parte nostra, come critica che facciamo, c'è una profonda amarezza per questa decisione: lo dico da appassionato di calcio, questo premio si riferisce alla Champions League e non al Mondiale. Ritengo e come Juventus riteniamo che Cristiano Ronaldo abbia regalato più emozioni nella competizione".

La Juve, in sostanza, critica la decisione di assegnare il premio al croato.

"Non tolgo niente alla decisione della giuria di giornalisti e allenatori. Io se avessi dovuto votare avrei votato Cristiano Ronaldo. Lo dico come appassionato di calcio. Il fatto che non sia venuto va rispettato, è una decisione privata non riconducibile ad altre decisioni".