Luka Modric entra nella storia. Il centrocampista del Real Madrid, Pallone d'Oro 2018, è infatti il primo campione in carica a essere escluso dai 30 candidati per l'ambito riconoscimento nell'anno successivo. Il nome del croato non figura infatti nell'elenco pubblicato in queste ore da France Football, un unicum ad oggi nella storia del calcio.