L'edizione odierna de La Stampa fa il punto su Luka Modric che oggi verrà insignito del Pallone d'Oro a Parigi. Poteva esibirlo a San Siro, se la trattativa con l'Inter fosse decollata, ma il sogno nerazzurro non si è ancora spento. Il 10 non ha rinnovato a Madrid, il suo contratto scade nel giugno 2020 ma tra un anno può svincolarsi come parametro zero.