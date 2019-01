Modric più Kroos: l'Inter culla un doppio sogno per l'estate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Luka Modric. Secondo il 'Corriere dello Sport', in estate l'Inter proverà ad acquistare anche un altro centrocampista dal Real Madrid: si tratta del tedesco Toni Kroos, classe '90 nato a Greifswald. Florentino Perez fino a questo momento ha dichiarato l'ex Bayern incedibile, ma in caso di apertura l'Inter - si legge - si farebbe trovare pronta.

Una ipotesi da non scartare, anche perché in estate le due società potrebbero ritrovarsi a parlare anche di un altro calciatore, che però in questo caso piace al Real: Mauro Icardi.