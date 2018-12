© foto di J.M.Colomo

Una vittoria dedicata a Xavi, Iniesta e Sneijder. Luka Modric ha conquistato ieri il Pallone d'Oro 2018 e ha riservato un pensiero a chi meritava questo premio ma non lo ha mai vinto: "Questo premio è anche per quei giocatori che probabilmente meritavano di vincerlo e non l'hanno fatto. Penso a Xavi, Iniesta, Sneijder. Credo che oggi la gente volesse qualcosa di diverso e questo premio è una vittoria per il calcio".