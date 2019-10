Modric, Rakitic e Vidal. Inter e Milan pensano agli scontenti di Spagna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport si proietta sul mercato di gennaio ed in particolar modo sui quei giocatori non felici delle proprie situazioni e che proprio per questo potrebbero chiedere la cessione in inverno.

Sfida alle big spagnole - Le attenzioni principali sono ovviamente rivolte verso la Spagna: il Real ha in uscita Bale, destinato in Cina. Mentre non è chiara la situazione Luka Modric. Il croato in estate aveva stoppato i sogni di gloria di Boban e del Milan, ma a gennaio la situazione potrebbe essere diversa e i rossoneri tornerebbero a pensarci nel caso in cui i costi e le condizioni fossero favorevoli. Ma a proposito di croati occhio anche alla questione Ivan Rakitic: in uscita dal Barcellona, l'ex Siviglia è valutato almeno 20 milioni di euro e il Milan ci sta facendo un pensierino. L'Inter invece pare maggiormente proiettata su Arturo Vidal, ma al momento il Barça non pare interessato ad una cessione del cileno.