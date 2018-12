Modric riscrive la storia. Interrotta la decade di egemonia Messi-CR7

© foto di Imago/Image Sport

Una vittoria a suo modo storica, quella di Luka Modric. Perché da oramai 10 anni il Pallone d'Oro era territorio di conquista esclusivo di Leo Messi e Cristiano Ronaldo e visti i numeri dei due fenomeni in questione immaginare una continuazione della loro egemonia non sarebbe stato affatto utopia. Ma la straordinaria stagione del centrocampista croato del Real Madrid, anche e soprattutto con la sua Croazia, ha fatto la differenza. E così il motivetto Ronaldo-Messi-Messi-Messi-Messi-Ronaldo-Ronaldo-Messi-Ronaldo-Ronaldo vede l'aggiunta di una nuova strofa in nome del classe '85 nativo di Zara. Il primo calciatore croato a vincere questo prestigioso riconoscimento dal giorno della sua nascita nel 1956.