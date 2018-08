Modric scagiona l'Inter davanti alla Fifa: "Li ho contattati io"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Imago/Image Sport

Luka Modric ha scagionato l'Inter e, davanti alla Fifa, ha confermato come sia stato lui a cercare i nerazzurri e non il contrario. "La Fifa, dopo aver ricevuto la denuncia del Real Madrid e la lettera di risposta dell’Inter, ha chiesto conto allo stesso croato dei contatti con i nerazzurri - riporta Don Balon. E il centrocampista avrebbe di fatto confermato la tesi dell’Inter, ovvero di essere stato lui a contattare il club e non viceversa, spinto dalla voglia di giocare con tre connazionali e dichiarandosi disponibile a forzare l’uscita dal Real Madrid. Se i contorni della notizia fossero confermati, vorrebbe dire chiusura immediata del lavoro della Fifa, che aveva avviato un’indagine preliminare sulla vicenda".